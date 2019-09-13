РИАМО - 13 сен. В рамках программы «Социальная ипотека» свидетельства о праве на получение жилищных субсидий вручили 10 спортивным тренерам Подмосковья, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

На церемонии вручения присутствовали министр жилищной политики Московской области Инна Федотова и министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

«Программа основана по инициативе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и начала свою работу с 2016 года. За этот период уже 1,5 тысячи высококлассных специалистов - учителей, тренеров, ученых и так далее - получили сертификаты жилищной субсидии», - сказала Федотова.

Терюшков добавил, что на сегодняшний день спорт завоевывает всю большую популярность, вопрос поддержки тренеров встает все острее.

«К нам стремятся приезжать лучшие тренерские кадры. Наша задача - их поддерживать, удерживать на территории, создавать все условия. Такая программа - это очень хорошее подспорье. Программа пользуется спросом, совсем недавно мы вручили еще 19 сертификатов», - добавил Терюшков.

Сегодня свидетельства на приобретение жилья получили тренера из Подольска, Одинцова, Коломны, Котельников, Долгопрудного, Чехова, Краснознаменска и Пушкина.

В программе участвуют учителя, воспитатели, молодые ученые и уникальные специалисты, тренеры и врачи. На 2019 год министерством жилищной политики Московской области до конца сентября запланировано вручение еще 160 свидетельств.