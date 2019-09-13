РИАМО - 13 сен. В рамках программы «Социальная ипотека» свидетельства о праве на получение жилищных субсидий вручили 10 спортивным тренерам Подмосковья, передает в пятницу корреспондент РИАМО.
На церемонии вручения присутствовали министр жилищной политики Московской области Инна Федотова и министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.
Терюшков добавил, что на сегодняшний день спорт завоевывает всю большую популярность, вопрос поддержки тренеров встает все острее.
«К нам стремятся приезжать лучшие тренерские кадры. Наша задача - их поддерживать, удерживать на территории, создавать все условия. Такая программа - это очень хорошее подспорье. Программа пользуется спросом, совсем недавно мы вручили еще 19 сертификатов», - добавил Терюшков.
Сегодня свидетельства на приобретение жилья получили тренера из Подольска, Одинцова, Коломны, Котельников, Долгопрудного, Чехова, Краснознаменска и Пушкина.
В программе участвуют учителя, воспитатели, молодые ученые и уникальные специалисты, тренеры и врачи. На 2019 год министерством жилищной политики Московской области до конца сентября запланировано вручение еще 160 свидетельств.
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