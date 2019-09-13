РИАМО - 13 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу проверил работу муниципального центра управления регионом (ЦУР) в Реутове, передает корреспондент РИАМО.

Благодаря центру руководство муниципалитета и области может в реальном времени отслеживать ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве, энергетике, аккумулировать и обрабатывать сообщение, приходящие в систему «Добродел», мониторить данные более чем с 700 камер городского видеонаблюдения.

Новая система станет частью пилотного проекта «Умный город» и будет способствовать сокращению сроков и качества решения жилищно-коммунальных проблем жителей.

Также в связи с жалобами жителей на неприятный запах, источником которого является закрытый мусорный полигон «Кучино», для регулярного контроля состояния атмосферы совместно с компанией МТС проводится установка датчиков экомониторинга в разных частях города. Все замеры с них в онлайн-режиме будут поступать в муниципальный центр управления регионом.

Создание центра управления регионом – часть реализации обозначенного президентом России нацпроекта «Цифровая экономика». Московская область в числе первых приступила к его реализации, осваивая современные разработки, имеющие высокий коэффициент полезного действия.