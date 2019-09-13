РИАМО - 13 сен. Министерство образования Московской области совместно с региональным аппаратом детского омбудсмена готовят проект по сокращению конфликтов в школах, сообщила на пресс-конференции в РИАМО уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«У нас запускается проект «Бесконфликтная школа». Мы уже предварительно проговорили возможность совместного такого проекта с Министерством образования. Сначала мы проведем опрос на школьном портале Подмосковья, где ученики смогут выразить свое мнение о комфортности и бесконфликтности школьной среды», - сказала Мишонова.

Она добавила, что в пилотном режиме проект запустится в 10 муниципальных образованиях Московской области — Королеве, Павловском Посаде, Химках, Балашихе, Мытищах, Подольске, Люберцах, Лобне, Богородском и Сергиево-Посадском.