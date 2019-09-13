РИАМО – 13 сен. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков полагает, что на предложение главы Сбербанка Германа Грефа о поднятии заработных плат сотрудникам полиции стоит обратить внимание, сообщает Федеральное агентство новостей.

По данным ряда СМИ, Греф высказал предложение о поднятии зарплаты в полиции в 3-4 раза, сократив соответственно численность сотрудников. Греф уверен, что они не нужны в большом количестве. Позднее в Кремле отреагировали на данную инициативу.

«Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложение Германа Грефа поднять зарплаты полицейским и сократить их численность заслуживает внимания», – отмечается в сообщении.

Кроме того, в начале сентября глава Сбербанка предложил отказаться от экзаменов. Греф уверен, что зачастую они убивают в человеке желание учиться, приучают его к системе оценивания, и дети выходят из школы «с инвалидностью».