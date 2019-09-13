РИАМО - 13 сен. В ночь на субботу в столицу придет холодный воздух с северо-запада, он принесет понижение температуры и дожди, сообщается на сайте «Метеовести».

Дата прихода в центр Русской равнины похолодания, облачной и дождливой погоды совпала с началом осеннего сезона по старому стилю.

«В ночь на субботу холодный воздух с северо-запада придет в центральные регионы, а к исходу воскресенья достигнет Предуралья и Черноземья. В Москве ожидается преимущественно облачная погода, временами пройдут небольшие дожди, температура днем плюс 13-16 градусов, ночью плюс 5-8 градусов», - говорится в сообщении.

В Московском регионе 14 сентября ожидается переменная облачность, местами по Подмосковью может пройти небольшой дождь. Температура ночью 11-13, днем 16-18 градусов. 15 сентября будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Западный ветер будет дуть с порывами до 17 метров в секунду. Воздух прогреется только до плюс 14-16 градусов.