РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 13 сен. Свыше 43,5 тысяч горожан в подмосковном Красногорске получают льготы при оплате вывоза мусора, сообщается на сайте администрации горокруга.

На меры поддержки могут рассчитывать федеральные и региональные льготники, пенсионеры, многодетные семьи, почетные доноры и граждане, чьи расходы на оплату ЖКХ превышают 22% совокупного дохода.

«Пенсионеры, не имеющие льготного статуса, могут получить компенсацию в размере 30% (при условии, если не работают); пенсионеры старше 70 лет - в размере 50%, старше 80 лет – 100%. В Красногорске такими видами компенсаций пользуются более 2,2 тысячи человек», - добавляется в сообщении.

Льгота устанавливается автоматически, если данные горожанина есть в базе получателей мер соцподдержки. В противном случае можно обратиться в МФЦ.

Все жители округа могут самостоятельно рассчитать точную сумму вывоза мусора на сайте комитета по тарифам и ценам региона в разделе «Калькуляторы».

«Напомним, что с начала года в Подмосковье изменилась система расчетов и тарифы на вывоз ТКО. Это связано с переходом на новые экологические стандарты – систему раздельного сбора отходов в два контейнера», - заключается в сообщении.