РИАМО - 13 сен. В Реутове на улице Фабричной обнаружили подпольный склад с алкогольной продукцией, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу.

Инспекторы Росалкогольрегулирования провели рейд, в ходе которого и был найден подпольный склад, совместно с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе проверки складских помещений <…> установлен факт оборота алкогольной продукции без соответствующей лицензии, а также маркированной федеральными специальными марками с признаками подделки», - сказал собеседник агентства.

По его словам, алкоголь был также сложен в кузовах автотранспортных средства марки Peugeot, находящихся в помещении склада. Всего в ходе проверки было обнаружено более 52 тысяч бутылок водки различных наименований.

На данный момент весь алкоголь, а также транспортные средства изъяты. Их направили на досудебное хранение в АО «Росспиртпром». Межрегиональное управлением Росалкогольрегулирования по ЦФО проводит административное расследование.