РИАМО - 13 сен. Более 86% родителей в Московской области положительно оценили отдых детей в лагерях региона, также большинство отметило высокое обеспечение безопасности в лагерях, сообщила журналистам на пресс-конференции в РИАМО уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«У нас 86,5% родителей оценили детский отдых на четыре и пять баллов, а 9,5% процентов родителей поставили тройку. Больше половины оценили на пятерку организацию питания», - рассказала Мишонова об итогах опроса, в ходе которого родители оценивали организацию детского отдыха в Подмосковье.

Она добавила, что родители также положительно отметили высокое обеспечение безопасности детей на территории детских лагерей и уровень подготовки персонала.