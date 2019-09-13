РИАМО – 13 сен. Жителям Москвы в настоящее время доступны более 24 тысяч каршеринговых авто, услугу горожанам предоставляют девять компаний, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Четыре года назад я озвучил идею каршеринга в Москве. Ее поддержали несколько компаний. Никто не представлял, что этот проект станет настолько популярным. Сегодня в московском каршеринге девять компаний, и аудитория сервиса достигла 1 миллиона человек», – написал градоначальник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Собянин уточнил, что в столице больше 24 тысяч каршеринговых авто, которые позволяют заменить до 150 тысяч личных.

«Потому что на одну арендованную машину приходится 7-8 поездок в день. Горожане вовсю пользуются сервисом: удобно, меньше проблем с парковкой, можно комбинировать с общественным транспортом», – резюмировал мэр Москвы.