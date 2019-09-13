РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 сен. В подмосковном Подольске в первый день празднования Дня города, 21 сентября, проведут выставку американских и военных ретроавтомобилей, а также экскурсию с показом фотографий, сообщил в интервью «РИАМО в Подольске» руководитель клуба любителей старинных автомобилей «Ретромобиль» Вячеслав Манейкин.

«Ко Дню города Подольска готовим выставку, которая по традиции пройдет в субботу, 21 сентября, с 12:00 до 15:00 на площадке возле Концертного зала администрации. В этом году мы пригласили представителей американского автопрома – к нам привезут около 10 огромных шикарных машин 1950-х – 1960-х годов. Эту выставку нам помогли организовать коллекционеры из Чеховского района и Москвы», - сказал Манейкин.

По его словам, также пригласили коллекционеров военной техники. Они представят автомобили 1940-х годов. В частности, будут две машины военных лет – Renault и Opel, которые использовали в Красной Армии. Предполагается, что впервые во время выставки проведут экскурсию, на которой расскажут, как использовали эти машины, и покажут фотографии военных лет.