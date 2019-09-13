РИАМО - 13 сен. В городском округе Клин был нарушен порядок проведения электронного аукциона на ремонт общежитий, на это пожаловалось ООО «Диалог-Сервис», говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку общества от участия в электронном аукционе», - говорится в сообщении.

Рассмотрев жалобу, в Федеральной антимонопольной службе пришли к выводу, что действия организаторов торгов — администрации городского округа Клин и МКУ «Центр проведения торгов» горокруга — были неправомерными. Жалобу ООО «Диалог-Сервис» признали обоснованной.

В отношении организаторов электронного аукциона выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.