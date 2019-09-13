РИАМО – 13 сен. Российское правительство намерено проиндексировать страховые пенсии на 6,6%, а социальные – на 7%, сообщает «Интерфакс».

«Напомню, что в текущем году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, это превысило уровень инфляции в 2018 году (4,3%). Такой подход будет применяться и далее. В 2020 году страховые пенсии будут проиндексированы на 6,6%. Социальные – на 7%, соответствующие ресурсы предусмотрены», – заявила в пятницу зампред правительства РФ Татьяна Голикова на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Средний размер пенсии в 2020 году в результате составит примерно 15 тысяч рублей. Так, средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров составит 16,4 тысячи рублей, уточнила вице-премьер.

Голикова также отметила, что повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2019 года (12 тысяч 130 рублей) обойдется государству в почти 21 миллиард рублей, из них федеральный бюджет заплатит около 6 миллиардов рублей.

«Суммарный объем расходов бюджетов бюджетной системы на повышение МРОТ в 2020 году оценивается почти в 21 миллиард рублей, в том числе федеральный бюджет – почти 6 миллиардов рублей, остальное – средства бюджетов регионов», – разъяснила Голикова.

Она уточнила, что законопроект, повышающий МРОТ, уже готов.

Так, МРОТ на уровне 12 тысяч 130 рублей в месяц намерены установить с 1 января 2020 года.

Помимо этого, правительство хочет проиндексировать социальные выплаты в 2020 году на 3,8%.

«Пока соответствующая индексация (запланирована – ред.) на 3,8%», – отметила Голикова.

Она подчеркнула, что данный размер может быть уточнен, исходя из фактического уровня инфляции.

Вице-премьер также добавила, что соответствующий проект постановления правительства уже подготовлен Минтрудом России. После корректировки с учетом актуальных данных Росстата в январе следующего года его внесут в правительство.

Голикова напомнила, что соцвыплаты затронут широкий круг граждан, в том числе ветеранов и инвалидов.

Мособлдума установила прожиточный минимум пенсионера в Подмосковье на 2020 год>>