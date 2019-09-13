РИАМО – 13 сен. В Серпухове откроются новые школы, так, строительные работы продолжаются в школе №17, где специалисты уже произвели временное подключение водоснабжения, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В городском округе Серпухов идет строительство новых образовательных объектов. Так, в сентябре начинается подготовка к строительству пристройки на 200 мест к школе №9, объект планируется к открытию уже в следующем году», – отметила Забралова.

По ее словам, также в конце месяца в городском округе начнутся работы по строительству еще одной пристройки – к школе №7, которую также планируют сдать в 2020 году.

«В Подмосковье сейчас активно идет работа по строительству новых образовательных объектов, 1 сентября в регионе мы открыли 12 новых школ. Серпухов один из самых активно развивающихся в этом плане городских округов – в феврале открылась новая школа на 600 мест в микрорайоне Ивановские дворики, а в поселке Большевик новая школа на 600 мест распахнула свои двери в сентябре», – уточнила Забралова.

По ее словам, строительные работы продолжаются и в школе №17. Здесь специалисты уже произвели временное подключение водоснабжения и электроснабжения, благоустроили территорию существующей школы в районе главного входа и продолжают монолитные работы по возведению первого этажа.

Кроме того, в рамках мероприятий по ликвидации второй смены в микрорайоне Ивановские Дворики появится еще одна новая школа – на 825 мест.