РИАМО - 13 сен. В этом году планируется достроить шесть станций столичной подземки, а со следующего до конца 2023 года появится еще 41 станция, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В этом году планируется пуск участка Большой кольцевой линии между станциями «Авиамоторная» и «Лефортово», а также последний участок Некрасовской линии. Эти части метро будут примыкать друг к другу и повысят транспортную доступность районов Соколиная гора и Лефортово», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что в 2020-2023 годах планируется построить еще более 100 километров линий метро, 41 станцию и пяти электродепо.

«Кроме строительства Большой кольцевой линии планируется продлить Калининско-Солнцевскую линию до станции «Внуково», Люблинско-Дмитровскую – до «Физтеха», а Сокольническую до «Потапово», - уточнил Хуснуллин.

Также в этот период предполагается начать строительство новых радиальных линий метро: Бирюлевской, Коммунарской и Рублево-Архангельской, заключил заммэра.