РИАМО – 13 сен. У 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк врачи диагностировали последнюю стадию опухоли мозга, артистка попала в реанимацию одной из московских больниц, сообщает Super.

«И пусть для поклонников 48-летняя актриса старается казаться такой же оптимистичной, на самом деле в ее семье сейчас не так много поводов для радости. Сейчас Анастасия находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации одной из столичных клиник. Источники подтвердили Super, что у Заворотнюк диагностировали рак головного мозга», - говорится в сообщении.

О диагнозе актриса и ее муж фигурист Петр Чернышев узнали весной этого года после рождения дочери, которую зачали с помощью процедуры ЭКО.

Директор Заворотнюк Марина Потапова отказалась комментировать состояние здоровья актрисы.

В материале напоминается, что после таких же обстоятельств, как у Заворотнюк, была выявлена онкология у Жанны Фриске и Анастасии Хабенской.

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