РИАМО – 13 сен. В Подмосковье девятиклассники написали ГИА по английскому языку, о результатах тестирования станет известно не позднее 18 сентября, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Сегодня в Подмосковье 20 выпускников девятых классов написали государственную итоговую аттестацию по английскому языку. Экзамен проходил в дополнительный период сдачи», – сказала Забралова.

Она уточнила, что экзамен прошел в 12 пунктах проведения.

«За ходом проведения экзамена как всегда следили общественные наблюдатели, сегодня на территориях работали 19 экспертов и двое онлайн-наблюдателей в Ситуационном центре Московской области. Все прошло без замечаний. Ребята сдавали как письменную часть, так и раздел «говорение», – дополнила Забралова.

Результаты будут известны не позднее 18 сентября, подытожила она.