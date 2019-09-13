РИАМО – 13 сен. Специализированный велогородок, площадь которого составляет около 900 метров, появился на территории школы в Солнечногорске, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

На территории Менделеевской школы состоялось торжественное открытие специализированного детского велогородка.

«В городском округе Солнечногорск данный велогородок стал уже 54-м в регионе. Правила дорожного движения здесь могут изучать не только ученики данной школы, но и ребята из других учебных заведений. Общая площадь городка составляет порядка 900 метров», – отмечается в сообщении.

Посетили новый велогородок начальник УГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов, заместитель министра образования Подмосковья Илья Бронштейн и руководитель муниципалитета Владимир Слепцов.

После торжественного открытия глава городского округа и другие почетные гости открыли родительское собрание «Детям Подмосковья – безопасные дороги!».