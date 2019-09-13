РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 13 сен. В связи с проведением плановых работ 16 сентября с 9:00 до 17:00 ожидается отключение электричества в нескольких населенных пунктах Домодедова, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«В связи с проведением плановых работ по подключению щита управления ожидается нарушение электроснабжения в следующем населенном пункте: микрорайон Барыбино улицы Куйбышева, Советская, Пушкина, Чкалова, Макаренко, Петровская», – говорится в сообщении.

Также отключение электричества проведут в деревнях Косино и Долматово, а также поселке Повадино.

«Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем», – добавляется в сообщении.

Уточнить информацию об отключениях можно по телефону «Светлой линии»: 8(800)700-40-70 или на сайте ПАО «МОЭСК» в разделе «Плановые отключения».