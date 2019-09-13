РИАМО – 13 сен. В больнице городского округа Солнечногорск завершился текущий ремонт операционного блока и отделения реанимации, стоимость всех работ превысила чуть более 6 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В оперблоке были выполнены работы по выравниванию и покраске стен, замена элементов проводки, сантехники, кафельной плитки и другие работы. В реанимационно-анестезиологическом отделении завершился косметический ремонт. Общая стоимость работ составила чуть более 6 миллионов рублей», – отметил заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Алексей Воронин.

Кроме того, на данный момент продолжается капитальный ремонт первого этажа центральной районной поликлиники с заменой лифтов и установкой современного рентген-аппарата.

«В этом году запланирована установка новых современных рентген-аппаратов в детской поликлинике и в стационаре ЦРБ. Все работы планируется закончить не позднее конца октября», – дополнил Воронин.