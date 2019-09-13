РИАМО - 13 сен. На выходных, 14 и 15 сентября, на некоторых участках Московской железной дороги изменится расписание движения электричек, так, уже сегодня изменения введут на Павелецком направлении и Большом кольце, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«14 и 15 сентября отменятся утренние поезда Куровская – Жилево, Яганово – Жилево и Жилево – Сотниково, а с 04:30 до 09:10 пригородные поезда и экспрессы в сторону Москвы не будут останавливаться на станциях Жилево, Ситенка и Шугарово», - отмечается в сообшении.

Также с 14 по 20 сентября изменения введут на Белорусском направлении, они коснутся некоторых электричек и будут связаны с проведением плановых работ по обслуживанию и модернизации железнодорожной инфраструктуры.

На Киевском направлении расписание изменят с 13 по 30 сентября, но действовать изменения будут только по будням. В это время на участке Латышская – Нара будут проводиться ремонтно-путевые работы. Четыре поезда между Москвой и станцией Нара не проследуют на участке Апрелевка – Нара (отправлением из Москвы в 09:53 и 12:48 и со станции Нара – в 13:28 и 14:37).

Кроме того, до 27 сентября некоторые электрички будут ходить по новому расписанию на Курском и Рижском направлениях. Это связано с модернизацией железнодорожной инфраструктуры на участке Павшино – Нахабино.

«На Савеловском и Белорусском направлениях с 16 по 21 сентября на участках Бескудниково – Марк, Марк – Лобня и с 23 по 26 сентября – на участке Москва-Бутырская – Бескудниково будут проводиться ремонтные работы», - отмечается в материале.

Не обойдут стороной изменения и расписание аэроэкспрессов к аэропорту Шереметьево.

Пассажирам рекомендуется заранее ознакомиться с измененным расписанием и планировать свой маршрут.