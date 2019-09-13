РИАМО – 13 сен. Складское здание с административным блоком площадью более 3 тысяч квадратных метров построят в ТиНАО столицы, территорию также хотят озеленить и сделать удобную стоянку для грузовых и легковых машин, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Этот складской комплекс спроектирован с чисто практической целью, и архитекторы старались максимально эффективно использовать все площади. Фасады будут оформлены мозаичным рисунком из панелей синего и голубого цвета. Появление таких объектов – верный признак развивающейся торговли в городе, что подтверждает важность этой отрасли для столицы, о чем говорил мэр Сергей Собянин», – сказал главный архитектор Москвы, первый зампредседателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Складской комплекс будет состоять из основного помещения, где будут храниться трудно сгораемые товары. К нему будет примыкать гараж для автофургонов с вспомогательными, техническими и подсобными помещениями.

Территорию планируют озеленить, а также сделать удобную стоянку для грузовых и легковых автомобилей.

Точный адрес объекта: поселение Сосенское, деревня Николо-Хованское, участок №9/11. Проектировщик - архитектурное бюро Эльзы Закировой, заказчик - ООО «Транспортная компания Стеил».