РИАМО - 13 сен. Люди с ограниченными возможностями здоровья заслуживают особого внимания законодателей, поэтому власти необходимо стоять на защите прав инвалидов, считает председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова.

На заседании 12 сентября депутаты Московской областной думы приняли в двух чтениях изменения в закон «О льготном налогообложении в Московской области». Согласно поправкам, подмосковные инвалиды получат льготу по уплате транспортного налога на авто, полученное через органы соцзащиты.

«К людям с ограниченными возможностями должно быть особое внимание, поэтому депутаты стоят на защите их прав. Московская областная дума начала осеннюю сессию и, как всегда, социальные вопросы на первом месте. Если в бюджете есть возможность ввести дополнительную льготу – это необходимо сделать», – заявила Полякова.

В настоящее время 67 жителей Подмосковья получили автомобиль через органы соцзащиты. По новым правилам они будут освобождены от уплаты транспортного налога, если мощность двигателя авто составляет менее 150 лошадиных сил.

Ожидается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года, однако льготами смогут воспользоваться и те жители Подмосковья, кто получил автомобиль в 2019 году.