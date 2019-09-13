РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 сен. В поселке радиоцентра Романцево подмосковного Подольска 14 сентября пройдет День пирога, в ходе которого проведут конкурс-выставку пирогов, покажут концерт и сказку, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница СДК «Романцево».

СДК «Романцево», Русский музей обрядов и быта и библиотека-филиал №21 приглашают всех желающих 14 сентября в 16:00 на традиционный праздник «День пирога». В программе концерт, показ фольклорной сказки «Муха-Цокотуха» в исполнении театра-студии «Хрустальный шар» и театра-студии «Грани».

«Все желающие могут принять участие в конкурсе-выставка кулинарных шедевров. Для этого нужно просто приехать к нам с пирогом. Участники праздника попробуют все конкурсные пироги во время чаепития», – сказала сотрудница.

По ее словам, всех участников конкурса-выставки ждут призы – авторская керамика, которую изготавливают там же в гончарной мастерской. Мероприятие пройдет в СДК «Романцево»: поселок радиоцентра Романцево, дом №10.