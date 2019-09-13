РИАМО - 13 сен. При смене приобретателя проблемного объекта в поселке Кокошкино новой Москвы не произойдет корректировка «дорожной карты» в части окончания строительства объекта и его ввода в эксплуатацию, Московский фонд защиты прав дольщиков сможет приобрести дом в начале 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«В настоящий момент реестр требований участников строительства на жилые помещения полностью сформирован. Следующим этапом в рамках процедуры банкротства объект будет передаваться новому приобретателю. В силу вступивших изменений в законодательство таким приобретателем станет Московский фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства», – сказал заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров.

Он пояснил, что создание фонда находится на финальной стадии, данную процедуру планируется завершить до конца октября текущего года. Сразу после создания фонд подаст заявление на приобретение объекта незавершенного строительства, и приступит к осуществлению функций застройщика.

По словам Гончарова, передача объекта может состояться уже в 1 квартале 2020 года. Это не приведет к сдвигу итоговых сроков завершения строительства.

«Ввод жилого дома в эксплуатацию будет осуществлен в соответствии с «дорожной картой» – во 2 квартале 2021 года», – подчеркнул он.

Согласно заключению Мосгосэкспертизы, рекомендуемая стоимость работ по достройке многоквартирного дома в поселке Кокошкино составила более 684 миллионов рублей. Эта сумма будет скорректирована после проведения детального обследования конструкций и градостроительной документации, оценки затрат на техприсоединение объекта к инженерным сетям.

Согласно «дорожной карте» получение заключения экспертизы запланировано на II квартал 2020 года.

Москомстройинвест также подтвердил свое участие в судебном заседании о продлении конкурсного производства в отношении ООО «АИС-проект» (застройщик), назначенном на 30 октября 2019 года.

Ранее мэром Москвы принято решение достроить проблемный объект в поселке Кокошкино за счет средств бюджета города Москвы.