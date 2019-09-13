РИАМО - 13 сен. В ходе акции «Безопасность детства», которая проходила в Подмосковье летом, проверили более 15 тысяч объектов социальной сферы, в том числе около 1,5 тысяч детских площадок, сотрудниками различных ведомств организовано почти 2,5 тысячи мероприятий, которые охватили 400 тысяч детей, сообщила журналистам на пресс-конференции в РИАМО уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Для нас очень важна акция «Безопасность детства», она проходит по инициативе уполномоченного по правам ребенка при президенте Анны Кузнецовой, она дала старт этой акции. Каждое десятое число летнего месяца практически во всех муниципалитетах у нас проходила масштабная акция. За это время наши коллеги проверили более 15 тысяч объектов социальной сферы, которыми пользуются дети», - сказала Мишонова.

Она добавила, что за лето было проверено около 1,5 тысяч детских площадок, 473 спортивные площадки и 81 лагерь дневного пребывания.

«Помимо этого было организовано почти 2,5 тысячи различных мероприятий. МЧС проводило мероприятия по профилактике, направленные на обучение детей мерам пожарной безопасности. Общее количество детей, охваченных этой акцией - это 400 тысяч», - добавила Мишонова.

В акции принимали участие сотрудники МЧС, ГИБДД, Госадмтехнадзора и других ведомств.