РИАМО - 13 сен. Во вторник, 17 сентября, в 14.00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) пройдет пресс-конференция Управления Федеральной налоговой службы по Московской области на тему «Порядок уплаты имущественных налогов физическими лицами за 2018 год: основные изменения, актуальные вопросы взаимодействия».

Участники пресс-конференции:

- Комзов Александр Владимирович – заместитель руководителя Управления ФНС России по Московской области;

- Тарасова Елена Вячеславовна – начальник отдела имущественных и ресурсных налогов Управления ФНС России по Московской области.

Всего ведомство в текущем году подготовило более 3,8 миллиона сводных налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов за 2018 год.

В ходе пресс-конференции представители налогового управления расскажут:

- как рассчитывались имущественные налоги за 2018 год?

- насколько они могут вырасти?

- для какой новой категории налогоплательщиков снизилась налоговая нагрузка?

- почему из налогового уведомления исчезли привычные квитанции на уплату налогов?

- что делать, если в налоговом уведомлении имеются некорректные данные?

- платится ли транспортный налог, если авто угнали?

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