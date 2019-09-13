РИАМО – 13 сен. Проблемный жилой комплекс «Воскресенское» в ТиНАО будет достраиваться в соответствии со вступившими в силу изменениями в федеральное законодательство – Московским фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Ранее состоялась встреча с представителями инициативной группы граждан и представителем внешнего управляющего застройщика – ЗАО «ТСК «Евро-Старт». Согласно последним изменениям законодательства именно фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства имеет приоритетное право на достройку объектов в рамках процедуры банкротства.

«После создания фонда, которое завершится в октябре, фонд подаст заявление о намерении стать приобретателем имущества и обязательств застройщика ЗАО «ТСК «Евро-Старт» в арбитражный суд, затем приступит к возобновлению строительства ЖК «Воскресенское», – отметил заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров.

Он заверил дольщиков, что смена приобретателя не отразится на сроках и схеме достройки объекта.

«Ввод жилого комплекса в эксплуатацию будет осуществлен в соответствии с «дорожной картой» – в 2021 году», – пояснил Гончаров.

На совещании также стало известно, что реестр требований участников строительства окончательно не сформирован, объекты незавершенного строительства на кадастровый учет не поставлены.

Так, общий размер имущественных требований участников строительства в настоящий момент составляет более 1 миллиард 408 миллионов рублей. Общее число граждан уже включенных в реестр – 310 человек.

«На рассмотрении в данный момент находятся требования шесть кредиторов о включении в реестр требований участников строительства», – дополнил Гончаров.

Мэром Москвы было принято решение о достройке проблемного объекта по адресу: поселок Воскресенское, корпусы 1-4 за счет средств бюджета города.

Строительство ЖК «Воскресенское» было начато в 2005 году. С 2014 года ЗАО «ТСК «Евро-Старт» находится в банкротстве, а в 2015 в отношении компании введено внешнее управление.