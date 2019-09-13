РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 сен. В подмосковном Подольске дорожная полиция разыскивает свидетелей столкновения двух автомобилей, произошедшего более 10 дней назад, в результате которого одна из машин перевернулась на крышу, говорится в сообщении группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск устанавливает свидетелей дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 2 сентября 2019 года примерно в 12:30 на улице Свердлова, возле дома №1. Там столкнулись темно-синий Citroen и белый Ford, который перевернулся на крышу», – говорится в сообщении.

Свидетелей просят позвонить в полицию по телефонам: 8(496)754-82-07, 8(977)302-35-66, 8(496)754-66-38.