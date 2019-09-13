РИАМО – 13 сен. Почти 700 спецмашин примут участие в праздничном шествии городской техники в столице, намеченного на 14 сентября, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.

«В рамках Дня города на проспекте Академика Сахарова стартует праздничный парад городской техники, где примут участие 699 специализированных машин. Вниманию москвичей и гостей столицы будут представлены модели городской техники, которые в круглосуточном режиме обеспечивают жизнедеятельность мегаполиса. В парадных колоннах пройдут коммунальные машины, автомобили служб спасения, безопасности движения и пассажирского транспорта», – заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он дополнил, что зрители смогут увидеть, как современную технику на службе города, так и ретроавтомобили.

Среди участников парада ГБУ «Автомобильные дороги» продемонстрирует более 280 единиц техники, без которой невозможно представить себе комплексное обслуживание дорог и крупнейших магистралей столицы.

Также гости смогут увидеть не только знакомые москвичам и ставшие визитной карточкой учреждения рыжие поливомоечные гиганты на базе КамАЗ, но и менее известные машины, которые справляются с самыми сложными задачами в жестких рабочих условиях.

Бирюков уточнил, что торжественное шествие начнется на проспекте Сахарова в 11:00 и пройдет по всему Садовому кольцу.

В рамках мероприятия пожарно-спасательный гарнизон столицы продемонстрирует жителям и гостям города различную современную и старинную спецтехнику.

По улицам города пройдут 38 единиц колесной техники различного назначения в одном строю с платформой гарнизонного оркестра, а в акватории реки Москвы глазам зрителей предстанут 11 единиц водной техники, в том числе и уже известный многим пожарный корабль «Надежда».

В частности, москвичам будет представлено водное шоу в акватории Москвы-реки от Крымского моста до Нескучного сада. Пожарно-спасательные корабли и команда «Аквабайк-СПАС» Главного управления МЧС по Москве продемонстрируют работу по ликвидации аварийных ситуаций в экстремальных условиях.

Кроме того, будут показаны возможности столичной авиации, представленные ГКУ «Московский авиационный центр».

Бирюков пояснил, что на парад городской техники будут приглашены почетные гости: заслуженные работники городского хозяйства, медицины, транспортной отрасли, спасатели, сотрудники ГИБДД и ветераны труда.

Они смогут наблюдать за торжественным шествием колонны с гостевой трибуны, которая установлена на Большой Сухаревской площади.

Поклонникам советского кинематографа интересно будет посетить выставку городской техники, которая пройдет 14 и 15 сентября с 8:00 до 20:00 на проспекте Академика Сахарова.

В 2016 году первый парад городской техники получил двойное признание – вошел в Книгу рекордов России и Книгу рекордов Европы в категории «Самый массовый парад городской техники» – за 662 единицы техники.