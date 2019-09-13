РИАМО - 13 сен. Газовую трубу повредили в ходе ремонта на улице Андропова в Ступине, она загорелась, высота огненного столба составила 2 метра, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В пятницу в 11:15 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании газа при проведении ремонтных работ по адресу: Московская область, Ступино, улица Андропова, между домами №№65 и 67. Газовая труба низкого давления, стальная, глубина залегания составляет 1,5 метра.

«При уточнении информации у специалистов «Ступиномежрайгаз», установлено что при проведении ремонтных работ произошло возгорание газа. Высота огненного столба 2 метра. Отключенных потребителей от газа нет», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают 18 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС России: 12 человек и три единицы техники.