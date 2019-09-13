РИАМО – 13 сен. Строящаяся поликлиника в Щербинке будет готова к вводу уже в нынешнем году, медицинское учреждение будет рассчитано и на взрослых, и на детей, кроме того, к 2022 году в городе расширят площади нескольких школ, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

В конце августа с ходом работ ознакомился мэр столицы Сергей Собянин. Он заверил местных жителей, что медики начнут «переселяться» в поликлинику до конца года.

«Ожидается, что в конце 2019 – начале 2020 года медучреждение заработает в полную силу. Поликлиника будет рассчитана как на детей, так и на взрослых», – отмечается в сообщении.

Данная поликлиника станет не только одной из лучших в районе, но и в городе. Она будет оснащена самым современным оборудованием, здесь будут созданы комфортные условия для пациентов и самих сотрудников.

«В предыдущие годы социальные объекты более активно строились на территориях, где велась массовая жилищная застройка. Вместе с ЖК возводились и возводятся детские сады, поликлиники, школы», – уточняется в сообщении.

Руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин подчеркнул, что большинство объектов социальной инфраструктуры строится за счет внебюджетных средств.

«Реализация принятой Адресной инвестиционной программы города Москвы обеспечит жителям весь спектр качественных социальных услуг по столичным стандартам. Кроме детско-взрослой поликлиники, которую посетил мэр Москвы, в АИП включено целый ряд объектов», – дополнил он.

Так, в рамках укрупненных мероприятий по проектированию и строительству амбулаторно-поликлинических медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы появится детско-взрослая амбулатория на 150 посещений в смену на территории гарнизона «Остафьево» городского округа Щербинка.

«Добрые перемены ждут жителей Щербинки в деле обеспечения местами в детских садах и школах. К введенным детским садам на 150 мест в местечке Барыши и на 140 мест на Барышевской Роще скоро прибавятся новые объекты. Завершено строительство детского сада на 120 мест по улице Индустриальная дом 15. Он будет введен в нынешнем году», – разъяснил Жидкин.

По его словам, возводится детсад на 280 мест (на месте существующих общей мощностью 150 мест) по адресу: улица Спортивная, дома 3А и 5А.

Планируемый ввод в эксплуатацию – 2019 год. В рамках укрупненных мероприятий по проектированию и строительству в АИП включен детский сад на 350 мест (Щербинка, улица 40 лет Октября).

«К 2022 году существенно вырастут площади школ. Одна из них на 550 мест строится по адресу: Щербинка, улица 40 лет Октября, дом 5/1. на месте сноса здания школы №2117 на 440 мест. Планируемый ввод в эксплуатацию – 2020 год», – поясняется в пресс-релизе.

Планируется к строительству общеобразовательная организация на 1,1 тысячи мест по адресу: Щербинка, местечко Барыши (на месте сноса существующего здания школы).

В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация. Планируемый ввод объекта в эксплуатацию 2022 год, резюмируется в сообщении.