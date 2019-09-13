РИАМО - 13 сен. За лето на водоемах Московской области произошло 25 происшествий, связанных с детьми, утонуло 22 ребенка, количество таких происшествий выросло почти на 80% по сравнению с прошлым годом, сообщила журналистам на пресс-конференции в РИАМО уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

«К сожалению, мы должны констатировать, что у нас тревожная ситуация в этом году сложилась с утоплениями детей. Всего за лето таких происшествий было 25. Если сравнивать с прошлым годом, то количество происшествий увеличилось на 78%, в прошлом году было 14 таких случаев», - сказала Мишонова.

Она добавила, что за отчетный период пострадало три ребенка, погибли 22. В прошлом году было четыре пострадавших и 10 погибших детей.

«В основном дети гибнут в открытых водоемах и местах, где запрещено купаться. Более того, несколько детей погибли в присутствии собственных родителей и взрослых», - заключила Мишонова.