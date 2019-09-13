РИАМО - 13 сен. Проект развития Ярославского направления Московской железной дороги предусматривает прокладку дополнительных путей на участке от Ярославского вокзала до Мытищ, а также на участках от Мытищ до Пушкина и Болшева, реализовать его планируется до конца 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Проект развития Ярославского железнодорожного направления вышел на завершающую стадию – работы выполнены на 85%», - рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В рамках проекта дополнительно построят более 27 километров главных железнодорожных путей, а также реконструируют 11 платформ.

«Комплекс работ обеспечит возможность запуска перспективного диаметрального маршрута МЦД-5», - сказал Хуснуллин.

По его словам, развитие Ярославского направления МЖД в перспективе поможет увеличить объемы пассажирского движения на 34 пары поездов в сутки к 2020 году. К тому же, это позволит снизить нагрузку на Ярославское шоссе и прилегающую улично-дорожную сеть. Кроме того, развитие Ярославского направления повысит качество транспортного обслуживания Мытищ, Королева и Пушкина.