РИАМО – 13 сен. Гастрономический фестиваль в подмосковной Балашихе попал в топ-3 популярных событий предстоящих выходных, его впервые развернут для жителей и гостей муниципалитета в День города, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

Накануне портал обнародовал самые интересные опен-эйр фестивали и праздники в России под открытым небом в выходные 14 и 15 сентября.

«В тройку лучших праздников и фестивалей для отдыха и путешествий на выходные вошли фестивали в Москве, Тульской области и Подмосковье. Фестиваль циркового искусства на Бульварном кольце в Москве, фестиваль «Вудсток» в Тульской области и гастрономический фестиваль в Балашихе входят в топ-3 для поездок на выходные», – отмечается в сообщении.

Крупнейший город Московской области, Балашиха, отпразднует День города 14 сентября гастрономическим фестивалем.

«В программе фестиваля – большой шатер на площади перед Ледовым дворцом «Арена «Балашиха» с пловом, ухой, бургерами, хот-догами и молекулярной кухней, выпечкой, сырами и молочной продукцией балашихинского производства. В 22:00 в Балашихе состоится праздничный салют», – резюмируется в материале.