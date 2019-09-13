РИАМО - 13 сен. За прошедшее лето в Подмосковье выпали из окон более 40 детей разного возраста, пятеро из них погибли, сообщила в пятницу на пресс-конференции в РИАМО уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Выпадение детей из окон - это по-прежнему основная строчка в статистике происшествий с детьми. Здесь пока хвастаться нечем, но есть некоторые положительные сдвиги. Надо отметить, что таких происшествий стало меньше. Мы занимаемся профилактикой. Всего за лето выпал 41 ребенок, малолетних из них 31. Погибло пятеро детей, (в том числе – ред.) малышей трое. Соответственно пострадало 36 детей», - сказала Мишонова.

Заведующий отделом по делам несовершеннолетних администрации губернатора Московской области Евгений Здобнов добавил, что количество случаев выпадения детей из окон удалось сократить благодаря масштабной информационной кампании, проводимой на территории региона.

«Мы в летний период проводим большое количество мероприятий. Одна из таких акций - это «Безопасные окна», она проходит на территории всего Подмосковья и направлена на предупреждение выпадения малолетних детей из окон. И если сравнивать текущий год и прошлые года, то количество таких случаев сократилось. В прошлом году у нас произошло 48 таких случаев, в этом году - 41. Причем количество погибших детей удалось сократить ровно в два раза», - сказал Здобнов.