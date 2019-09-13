РИАМО - 13 сен. Изменение схемы движения автотранспорта произойдет в районе пресечения улиц Генерала Тюленева и Теплый стан, здесь будут проводиться работы по строительству метро, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса города Москвы.

«На участке улицы Генерала Тюленева от улицы Теплый стан, а также в Местном проезде от улицы Теплый стан до улицы Генерала Тюленева организуют двустороннее движение», - говорится в сообщении.

Схему движения на вышеуказанных участках изменят на период до 31 июля 2021 года.