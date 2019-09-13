РИАМО - 13 сен. К своему юбилею и пятилетию с момента запуска молокоперерабатывающего завода в Дмитровском городском округе агрофирма «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» закончила заготовку кормов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Для зимовки своих животных крупнейший в Подмосковье агрохолдинг «Братья Чебурашкины» высаживает корма на площади около 6,5 тысяч гектаров. На сегодняшний день, как раз к юбилейной дате, заготовка кормов в хозяйстве завершилась», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Фермеры занимаются восстановлением предприятий и закупкой коров голштинской породы с 2004 года. В 2014 году они запустили современный молокопереработающий завод, через который проходит до 100 тонн молока в сутки.

На данный момент в холдинг «Братья Чебурашкины» входит четыре фермы в Дмитровском и Сергиево-Посадском городских округах Подмосковья, а общее поголовье составляет более чем 4,3 тысячи голов, из которых около половины – дойные. Суточный надой с фуражной коровы в холдинге доходит до 25 литров.

«Молокоперерабатывающий завод в Дмитровском округе был возведен братьями Владиславом и Станиславом Чебурашкиными с нуля в чистом поле по новейшим инновационным технологиям недалеко от собственных фермерских хозяйств. Объем инвестиций в строительство объекта и инфраструктуры составил более 600 миллионов рублей c запланированной мощностью завода до 100 тонн молока в сутки», - подчеркнул Разин.

Он также отметил, что агрофирма выпускает порядка 30 разных продуктов под одноименным брендом премиального сегмента, которые изготовляются из собственного молока. Кроме того, они выпускают продукцию под брендом «Семейное дело» из отборного молока других фермерских хозяйств.

Чебурашкины поставляют продукты в порядка 1 тысячи магазинов Подмосковья, Москвы, Санкт-Петербурга и Кубани. Кроме того, их товары можно встретить в ресторанах и кафе.

«Основатели компании лично контролируют все этапы семейного бизнеса - от сбора кормов до полки магазина и поддерживают качество во всем – от продукта до дизайна», - отметил Разин.

Он также обратил внимание на то, что на молокоперерабатывающем заводе трудится команда из более двухсот человек. Продукция завода отличается высочайшим качеством, а само производство имеет большие перспективы.

«В перспективе «Братья Чебурашкины» планируют продолжать развивать ассортимент, в том числе линейку безлактозных продуктов, а также анализируют возможности выпуска био-продукции по экологическим нормам ЕС», - добавил Андрей Разин.

Министр поздравил агрофирму братьев Чебурашкиных с юбилеем и пожелал им успехов.