РИАМО - 13 сен. За восемь месяцев 2019 года в Подмосковье произошло почти 350 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков, что на 2,5% меньше показателя прошлого года, сообщила в пятницу на пресс-конференции в РИАМО уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«У нас есть положительные данные, например, по ситуации с травматизмом на дорогах. По данным Госавтоинспекции Московской области, за восемь месяцев этого года на дорогах Подмосковья зарегистрировано 349 ДТП с участием детей возрастом до 16 лет. Это на 2,5% меньше, чем в прошлом году; в результате этих ДТП восемь юных участников движения погибли, что почти на 40% меньше, чем в прошлом году», - сказала Мишонова.

Она добавила, что с начала года в Московской области произошло около тысячи происшествий с участием детей.

«Мы получаем ежедневные сводки о происшествиях с детьми. По состоянию на 1 сентября в этом году у нас произошла почти тысяча происшествий с детьми, 149 детей погибли, 439 травмированы. За лето произошло 371 происшествие, 68 детей погибли и 177 получили различные травмы», - сказала Мишонова.