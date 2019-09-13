РИАМО - 13 сен. Обновленная экспозиция Мемориального музея Зои Космодемьянской откроется в 2020 году в Рузском округе в новом здании, которое будет расположено рядом с домом, где она провела свою последнюю ночь, сообщил журналистам в пятницу директор департамента музеев министерства культуры Российской Федерации Владислав Кононов.

«Обновленная экспозиция Мемориального музея Зои Космодемьянской откроется в 2020 году в новом здании, которое будет расположено рядом с домом Василия и Прасковьи Кулик, где Зоя провела свою последнюю ночь. Существующий здесь музей работает с 1956 года», - сказал Кононов. В 2016 году дом семьи Кулик был отреставрирован Российским военно-историческим обществом. По сей день здесь сохранилась мебель и предметы утвари» - добавил Кононов.

Он отметил, что благодаря усилиям правительства и губернатора Московской области статус музея повысили с муниципального до регионального — он стал филиалом музея «Новый Иерусалим».

«После открытия новой экспозиции, старое здание будет сохранено. Дальнейшая судьба дома будет обсуждаться», - добавил Кононов.

По его словам, музей Зои Космодемьянской не является рядовым, а имеет огромное значение и для увековечивания памяти Космодемьянской, и для многих поколений соотечественников, воспитанных на ее подвиге, и для всей музейной отрасли России.

Мемориальный музей Зои Космодемьянской работает в селе Петрищево Рузского городского округа с 1956 года. Новый музей будет построен вблизи старого здания рядом с домом Василия и Прасковьи Кулик, где Зоя Космодемьянская провела последнюю ночь. В 2016 году дом семьи Кулик был отреставрирован Российским военно-историческим обществом. Здесь сохранилась мебель и предметы утвари.

В 2019 году в Петрищево при участии министра культуры РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского и губернатора Московской области Андрея Воробьёва состоялась закладка нового здания музея Зои Космодемьянской.