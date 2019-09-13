РИАМО - 13 сен. В городском округе Ступино собственника участка сельхозземли площадью 76,09 гектара оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение земельного законодательства РФ, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

АО СП «Жилевское» не исполнило ранее уже выданное предписание об устранении нарушений. Участок, о котором идет речь, не был введен в сельскохозяйственное производство, а порос многолетней сорной растительностью. Собственник не принял мер по сохранению почв и из плодородия, не провел комплекс агротехнических, агрохимических и фитосанитарных мероприятий.

«За неисполнение в срок ранее выданного предписания, управлением в отношении АО СП «Жилевское» составлен протокол об административном правонарушении по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ», - говорится в сообщении.

Дело направили в суд, а собственнику выдали повторное предписание об устранении выявленных нарушений. Мировой суд признал АО СП «Жилевское» виновным и привлек к административной ответственности.