РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 сен. Депутат Мособлдумы Павел Максимович проверил объединенную дворовую территорию на Парадном проезде в Подольске, где жители просят установить комплексную спортивную площадку, она может появиться там в 2020 году, сообщается на странице парламентария в соцсети «ВКонтакте».

Максимович совместно с первым заместителем председателя совета депутатов Подольска Любовью Ушаневой и директором УК «МУЖРП №1» Николаем Степановым в ходе рабочей поездки осмотрел дворовую территорию многоквартирных домов №№4, 4А, 2/7, 6 на Парадном проезде.

«От жителей подготовлены письма с легитимными протоколами общих собраний собственников жилья с просьбой об установке комплексной спортивной площадки. На основании чего будет рассмотрена возможность о выделении финансовых средств для ее строительства в 2020 году», – написал Максимович.

В 2015 году в этом дворе по наказам избирателей установили комплексную детскую игровую площадку и тренажерный спортивный комплекс, со временем она пришла в негодность. На протяжении нескольких лет жители неоднократно обращались с просьбой установить новую спортивную площадку для игровых видов спорта: футбол, баскетбол и хоккей.