РИАМО - 13 сен. Маршрут трамвая №17 снова начал ходить от Уржумской улицы до Медведкова на северо-востоке столицы после сбоя из-за обрыва проводов, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

Движение прервано из-за того, что грузовик повредил провода около трамвайного кольца в Медведкове. Трамваи ходили только от Останкина до Уржумской улицы, на остальном участке курсировали автобусы.

«Восстановлено движение трамваев №17 постоянным маршрутом – от Медведкова до Останкина», – говорится в сообщении.