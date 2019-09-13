РИАМО - 13 сен. Жителя Балашихи задержали по подозрению в убийстве по неосторожности своего оппонента в ходе ссоры, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

У дома по улице Калинича в Балашихе без внешних признаков насильственной смерти было обнаружено тело 53-летнего местного жителя. Проведенным судебно-медицинским исследованием установлено, что смерть мужчины наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

«По данному факту <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего – ред.). В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий удалось установить и задержать подозреваемого в совершении убийства», - говорится в сообщении.

Им оказался 25-летний ранее судимый местный житель. На допросе подозреваемый сообщил следователю, что преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.

В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.