Фестиваль мультфильмов «Пластилиновая ворона» 18 сентября во второй раз пройдет в подмосковном Егорьевске. Специально на фестиваль в Егорьевск приедет жена Эдуарда Успенского Елена, автор песен и музыки к мультфильмам «Пластилиновая ворона», «Падал прошлогодний снег» и других – композитор Григорий Гладков и другие гости. Соорганизатор фестиваля, главный редактор «Егорьевского телевидения» Людмила Савинкина рассказала о том, как пройдет второй смотр детской анимации.

- Расскажите, как прошел фестиваль в прошлом году? Какие сюжеты и темы мультфильмов должны придумать участники на этот раз?

- Впервые фестиваль детской анимации состоялся в прошлом году, на 240-летие Егорьевска, и был хорошо встречен жителями города.

Тогда на фестиваль дети прислали девять работ, из них шесть мультфильмов были сделаны воспитанниками детских садов города, еще три работы – ребята из культурно-досуговых центров.

© фото организаторов фестиваля мультфильмов им. Эдуарда Успенского

Юные участники должны создать мультфильм в любой технике – анимация, пластилин и прочие, при этом объединив сюжет городской темой. Это может быть одна улица Егорьевска, детский сад, экологические зарисовки.

Хронометраж мультфильма ограничен тремя минутами.

Для детей это некая профориентация. Они пробуют себя в роли художников, операторов, озвучивают мультфильмы и так далее, а по итогам фестиваля награждают всех участников.

- Почему фестивалю решили дать имя Эдуарда Успенского?

- В этом году фестиваль приобрел имя – егорьевцы решили посвятить его своему именитому земляку – писателю Эдуарду Николаевичу Успенскому. На фестиваль приедет жена писателя Елена Успенская, будут показаны воспоминания Эдуарда Успенского о городе.

Также среди почетных гостей – автор песен и музыки к популярным мультфильмам Григорий Гладков, который выступит для егорьевских зрителей. Выступление профессиональных артистов и детских коллективов будет перемежается с показом детских мультфильмов.

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- Сколько мультфильмов представят на фестивале в этом году? И Какие призы ждут победителей?

- На второй фестиваль мультфильмов дети прислали около 20 работ, поэтому организаторы решили отметить три лучших, но остальных участников также наградить подарками.

В качестве призов юные мультипликаторы получат сертификаты от сети «Читай-город» и детского магазина «Бегемотик», где они смогут приобрести наборы для творчества и вдохновения.

Фестиваль мультфильмов поддерживают местные власти: администрация городского округа Егорьевск, управление культуры, спорта и молодежной политики, комитет по образованию, детский сад «Сказка» и «Егорьевское телевидение».

В планах на будущее – сделать фестиваль областным. В этом году фестивалем уже заинтересовались досуговые центры из Воскресенска, которые привезут своих детей посмотреть, как он проходит.

Посмотреть мультфильмы и концертную программу в Егорьевске можно бесплатно во дворце культуры им. Конина.