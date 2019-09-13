РИАМО - 13 сен. Два кольцевых поезда из Москвы запустят в ноябре, они будут курсировать ночью и свяжут столицу, Московскую область, Тулу и Калугу, сообщается на сайте Московской железной дороги.

Накануне празднования 500-летия Тульского кремля АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») запускает два новых ночных поезда, которые свяжут Москву с Тулой, а также рядом близлежащих городов Московской, Калужской и Тульской областей.

«Поезда будут отправляться ежедневно с 1 ноября с Киевского и Павелецкого вокзалов и следовать с остановками: Балабаново, Обнинское, Малоярославец, Калуга, Алексин, Тула, Узловая, Бобрик-Донской, Новомосковск-1, Венев, Ожерелье, Кашира и Домодедово», - говорится в сообщении.

Поезд №603Х/604Ч Москва – Калуга – Тула – Москва будет отправляться с Киевского вокзала столицы в 18:40.

Поезд №603Ч/604Х Москва – Тула – Калуга – Москва будет отправляться с Павелецкого вокзала столицы в 20:33. Поезда будут включать в себя вагоны четырех типов: плацкартные, сидячие, купейные и СВ.

Новый маршрут позволит жителям южных районов Подмосковья добраться до Тулы и Калуги, а жителям соседних регионов доехать в аэропорт Домодедово.

Приобрести билеты на поезда дальнего следования, а также получить подробную информацию о графике движения поездов можно на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.