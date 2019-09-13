РИАМО - 13 сен. На Коммунарской ветке столичного метро построят 16 станций, сейчас идут работы на семи из них, работы по возведению ветки планируют завершить в 2023 году, сообщается на сайте информационного центра правительства Москвы.

«Протяженность Коммунарской линии метро превысит 30 километров. На линии разместят 16 станций метро, она будет связана пересадками с тремя другими линиями столичной подземки, а также с Московским центральным кольцом», - сказал руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

Коммунарская линия протянется от станции «Севастопольский проспект» до станции «Троицк». Линия будет возводиться несколькими участками. Строительство планируется завершить до конца 2023 года.

В настоящее время идут работы на семи станциях от «Улицы Новаторов» до «Коммунарки». На станциях «Улица Новаторов» и «Университет Дружбы Народов» ведутся работы по устройству ограждающих конструкций котлованов, на станциях «Столбово» и «Коммунарка» ведется строительство основных конструкций.

На площадках станций «Улица Генерала Тюленева», «Славянский мир» и «Мамыри» производятся работы подготовительного периода по выносу инженерных коммуникаций.

«Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что Коммунарская линия фактически станет дублером южных участков Сокольнической и Калужско-Рижской линий», - уточнил Бочкарев.

Он подчеркнул, что особенно выиграют пассажиры «оранжевой» ветки, так как станция «Теплый Стан» перестанет быть главным пересадочным узлом на метрополитен для жителей новой Москвы.