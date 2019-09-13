РИАМО – 13 сен. Помещение для вывода новых сортов капусты построили в Московской области, инвестиции в проект превысили 6 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

Накануне было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию здания капустохранилища в Раменском городском округе.

«Помещение объемом хранения 250 кубических метров предназначено для селекции и производства семян разных сортов капусты для последующей посадки. Здание оснащено современной системой вентиляции. Раменский городской округ является одним из лидеров по количеству сопровождения проектов в Центре содействия строительству при правительстве Московской области. Всего с начала 2019 года там введено в эксплуатацию объекты общей площадью 137 тысяч квадратных метров», – отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Инвестиции в проект капустохранилища составили 6,3 миллиона рублей. Застройщик – ООО «Верея».

Компанией, которая будет заниматься селекцией семян, является агрофирма «Поиск», основанная в 1990 году на базе Всероссийского научно-исследовательского института овощеводства (ВНИИО). Цель создания агрофирмы − обеспечение российских профессиональных овощеводов, цветоводов, садоводов и огородников высококачественным посевным и посадочным материалом.