РИАМО - 13 сен. В столичную полицию с заявлением обратилась женщина, она рассказала, что забрала из банка крупную сумму, а дома обнаружила, что деньги фальшивые, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«Гражданка 1981 года рождения забрала деньги, хранившиеся в ячейке в отделение банка в Крутицком переулке. По прибытии домой гражданка обнаружила, что денежные средства фальшивые», - сказал собеседник агентства.

Всего женщина забрала из банка 650 тысяч евро, оказавшихся поддельными.

По факту проводится проверка.