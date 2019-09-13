РИАМО - 13 сен. Работы по строительству компенсационного дома для пострадавших граждан в поселении Рязановское новой Москвы ведутся в соответствии с «дорожной картой», в частности, проектирование здания завершат до конца 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Дом возводится для граждан, которые приобрели квартиры в проблемных объектах новой Москвы – двух объектах в Щербинке (улица Овражная, владение 3-8, корпус 3 и улица Мостотреста, владение 7) и в объекте в поселке Шишкин Лес.

«Строительство объекта включено в адресную инвестиционную программу. Определены ТЭПы (технико-экономические показатели – ред.), оформлены земельно-правовые отношения, сформирован градостроительный план земельного участка, состоялись торги на проектирование. С проектировщиком заключен договор. Планируемый срок завершения проектирования – четвертый квартал 2019 года», – отметил заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров.

Он добавил, что соответственно, в первом квартале 2020 года будут определены исполнители непосредственно по подрядным работам.

«Работаем в сроки, которые утверждены «дорожной картой». Окончание работ планируется во втором квартале 2021 года», – заверил Гончаров.

По его словам, ключи от квартир граждане получат после ввода дома в эксплуатацию и оформления городом имущественных прав на квартиры.

Компенсационный дом для граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков, будет строиться по адресу: поселок Рязановское, квартал 99, владение 1.