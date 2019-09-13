РИАМО - 13 сен. Власти Москвы выдали разрешение на ввод в эксплуатацию дошкольного образовательного учреждения на 84 места на западе столицы, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Трехэтажное здание на улице Ярцевская, дом 6А (ЗАО, Кунцево) возвел инвестор в составе жилого комплекса.

«Здание возведено по индивидуальному проекту. Предусмотрены младшие, средние и старшие группы для детей от трех до семи лет. Групповые включают игровую, спальню, раздевальную, буфетную и туалетную. Кроме того, оборудованы бассейн с душевыми, раздевалками и туалетом, музыкальный и физкультурный залы, помещения кружковых, медицинский блок с процедурной и кабинетом логопеда, прачечная, административные и служебно-бытовые помещения», – заявил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Детский сад приспособлен для маломобильных людей, установлен лифт, на третьем этаже построили открытые террасы.

На прилегающей территории обустроены игровые площадки с теневыми навесами, а также общая физкультурная площадка. Все зоны разделены по возрастным группам.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. К проверкам детского сада в Кунцево привлекались специалисты Центра экспертиз, которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – разъяснил Антосенко.